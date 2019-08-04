Поліція встановила особу стрілка з Огайо, який вбив власну сестру
Укрінформ
Правоохоронцям вдалося встановити особу ймовірного терориста з Огайо, який вбив 9 осіб і поранив ще 27.
Про це повідомляє "24-й канал".
Це – 24-річний Коннор Стівен Беттс. Слід зазначити, що під час нападу він був одягнений у бронежилет, а масовий розстріл здійснював із власного АК-47.
Чоловік мешкав у передмісті в районі Беллбрук. Поліцейські та агенти ФБР обшукали помешкання бойовика. За словами начальника поліції Дуга Догерті, він ніколи не контактував з правоохоронцями.
Слідство поки не встановило мотивів Беттса для вчинення нападу. Відомо, що серед жертв збройного нападу опинилася 22-річна сестра нападника.
Кількість постраждалих внаслідок стрілянини Огайо упродовж лише збільшувалась. Спочатку повідомляли про 16 осіб із пошкодженнями, зараз їх 27.