Поліція встановила особу стрілка з Огайо, який вбив власну сестру

Правоохоронцям вдалося встановити особу ймовірного терориста з Огайо, який вбив 9 осіб і поранив ще 27.

Про це повідомляє "24-й канал".

Це – 24-річний Коннор Стівен Беттс. Слід зазначити, що під час нападу він був одягнений у бронежилет, а масовий розстріл здійснював із власного АК-47.

Чоловік мешкав у передмісті в районі Беллбрук. Поліцейські та агенти ФБР обшукали помешкання бойовика. За словами начальника поліції Дуга Догерті, він ніколи не контактував з правоохоронцями.

Слідство поки не встановило мотивів Беттса для вчинення нападу. Відомо, що серед жертв збройного нападу опинилася 22-річна сестра нападника.

Кількість постраждалих внаслідок стрілянини Огайо упродовж лише збільшувалась. Спочатку повідомляли про 16 осіб із пошкодженнями, зараз їх 27.