Нова стрілянина в США, дев'ятеро загиблих

Друга за добу стрілянина сталася в США, цього разу в Огайо, загинули 10 осіб.

Про це повідомляє поліція Дейтона у Twitter.

«У районі Орегон сталася активна стрілянина. Стрілець загинув. Є ще 9 загиблих. Щонайменше 16 інших з травмами потрапили до районних лікарень», - повідомляють правоохоронці.

Інцидент стався о 1 годині ночі. Патрульні офіцери були в районі патрулювання, коли почалася стрілянина і змогли швидко реагувати. ФБР знаходиться на місці події для надання допомоги у розслідуванні.

За даними поліції, стрілець застосував довгоствольний пістолет. Мотив стрілянини не відомий.

Це вже друга масова стрілянина в країні менш ніж за 24 години.

Як повідомлялося, 20 людей загинули, а понад два десятки отримали поранення після стрілянини в торговому комплексі в Ель-Пасо, штат Техас, в суботу вранці.