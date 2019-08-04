Трамп: Стрілянина в техаському Ель-Пасо не тільки трагедія, але й акт боягузтва

Американський президент заявив, що стрілянина сталася в Ель-Пасо, – акт боягузтва, який не може бути виправданий.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Сьогоднішня стрілянина в техаському Ель-Пасо не тільки трагедія, але й акт боягузтва. Я знаю, що я, як і кожен житель цієї країни, засуджую сьогоднішній огидний вчинок. Немає ніяких виправдань вбивству невинних людей", – зазначив Трамп.

Today's shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today's hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

Нагадаємо, 3 серпня 21-річний Патрік Крузіус відкрив стрілянину в торговому центрі в техаському місті Ель-Пасо. Губернатор штату повідомив про не менше 20 загиблих. Точна кількість поранених поки невідома.

На підставі маніфесту стрілка, який потрапив до поліції, справа, можливо, буде розслідувана як злочин на ґрунті ненависті.