Стрілянина в Техасі: загиблих вже 20 осіб

В результаті збройного нападу біля торгового центру в місті Ель-Пасо, штат Техас, загинули 20 осіб у віці від двох до 83 років.

Про це повідомив представник поліції Ель-Пасо Роберт Гомес в суботу, 3 серпня.

Ще понад 20 осіб постраждали. Вони перебувають у клініках міста, повідомляють американські ЗМІ.

Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl — KTSM 9 News (@KTSMtv) August 3, 2019

У зв'язку зі стріляниною в Ель-Пасо поліція затримала 21-річного чоловіка. Він імовірно використовував АК-47.

За даними поліції, Патрік Крузіос перед тим як влаштувати стрілянину в торговому центрі опублікував маніфест, в якому підтримав теракт, що стався в мечеті в Новій Зеландії.

Справа про стрілянину буде розглядатися як злочин на ґрунті ненависті.

Президент США Дональд Трамп відреагував на стрілянину в місті Ель-Пасо на заході американського штату Техас.

«Жахлива стрілянина в Ель-Пасо, штат Техас», - написав американський лідер в Twitter.