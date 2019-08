Стрілянина в Техасі: загиблих вже 20 осіб

Про це повідомив представник поліції Ель-Пасо Роберт Гомес в суботу, 3 серпня.

Ще понад 20 осіб постраждали. Вони перебувають у клініках міста, повідомляють американські ЗМІ.

Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl

У зв'язку зі стріляниною в Ель-Пасо поліція затримала 21-річного чоловіка. Він імовірно використовував АК-47.

За даними поліції, Патрік Крузіос перед тим як влаштувати стрілянину в торговому центрі опублікував маніфест, в якому підтримав теракт, що стався в мечеті в Новій Зеландії.

Справа про стрілянину буде розглядатися як злочин на ґрунті ненависті.

Президент США Дональд Трамп відреагував на стрілянину в місті Ель-Пасо на заході американського штату Техас.

«Жахлива стрілянина в Ель-Пасо, штат Техас», - написав американський лідер в Twitter.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!