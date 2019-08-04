У парку Чикаго сталася стрілянина, 7 постраждалих, один — в критичному стані
Про це повідомляє CBS.
«У результаті стрілянини в одному з парків Чикаго (штат Іллінойс) постраждали сім осіб. Інцидент стався вночі проти неділі в одному з парків у центрі міста. Очевидці вказують на те, що постріли були зроблені з машини, яка проїжджала повз», - йдеться в повідомленні.
При цьому стан одного з них оцінюється як критичний. Наразі злочинець перебуває в розшуку.
Фото: NBC
Як повідомлялося, в результаті стрілянини, яка сталася в ніч проти неділі в місті Дейтон (штат Огайо), постраждало 26 осіб.
Раніше повідомлялося, що у місті Ель-Пасо, в американському штаті Техас, в одному з торговельних центрів сталася стрілянина. В результаті збройного нападу загинули 20 людей, ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні нападу. В результаті стрілянини в супермаркеті Walmart було поранено щонайменше 18 осіб.