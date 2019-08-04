У парку Чикаго сталася стрілянина, 7 постраждалих, один — в критичному стані

У ніч проти неділі в одному з парків американського міста Чикаго сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали 7 осіб.

Про це повідомляє CBS.

«У результаті стрілянини в одному з парків Чикаго (штат Іллінойс) постраждали сім осіб. Інцидент стався вночі проти неділі в одному з парків у центрі міста. Очевидці вказують на те, що постріли були зроблені з машини, яка проїжджала повз», - йдеться в повідомленні.

При цьому стан одного з них оцінюється як критичний. Наразі злочинець перебуває в розшуку.

Фото: NBC

Як повідомлялося, в результаті стрілянини, яка сталася в ніч проти неділі в місті Дейтон (штат Огайо), постраждало 26 осіб.

Раніше повідомлялося, що у місті Ель-Пасо, в американському штаті Техас, в одному з торговельних центрів сталася стрілянина. В результаті збройного нападу загинули 20 людей, ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні нападу. В результаті стрілянини в супермаркеті Walmart було поранено щонайменше 18 осіб.