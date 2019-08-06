Кривавий вікенд у Чикаго: сім убитих та майже півсотні поранених
Про це повідомляє Chicago Tribune.
«Найжорстокіші за цей рік вихідні у Чикаго почалися, коли в п’ятницю ввечері під час сварки між дорослими був поранений у ногу 5-річний хлопчик. А кульмінація сталася зранку в неділю, коли лише за 2 години в радіусі 2 миль у районі Вест-Сайд вогнепальних поранень зазнали 17 людей. Загалом від п’ятниці до неділі в Чикаго загинули щонайменше семеро осіб, ще 48 було поранено», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що все це сталося в ході низки окремих нападів та перестрілок Вік жертв і потерпілих - від 5 до 56 років.
Як повідомляв Укрінформ, протягом цих самих вихідних жертвами двох масових розстрілів - у Дейтоні та Ель-Пасо - стали загалом 30 осіб.
Дональд Трамп рішуче засудив ці злочини та закликав розробити нові закони для попереднього виявлення в соцмережах психічно хворих осіб, які готують такі напади.
Президент США також засудив білий расизм, а головними збудниками насильства назвав “психічні розлади, відеоігри та соціальні мережі”.
Водночас, як відомо, Трамп не вважає проблемою вільний обіг вогнепальної зброї в США.