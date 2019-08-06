Кривавий вікенд у Чикаго: сім убитих та майже півсотні поранених

Останні вихідні стали найкривавішими за цей рік у Чикаго: від рук злочинців в американському мегаполісі щонайменше семеро осіб загинули, 48 зазнали поранень.

Про це повідомляє Chicago Tribune.

«Найжорстокіші за цей рік вихідні у Чикаго почалися, коли в п’ятницю ввечері під час сварки між дорослими був поранений у ногу 5-річний хлопчик. А кульмінація сталася зранку в неділю, коли лише за 2 години в радіусі 2 миль у районі Вест-Сайд вогнепальних поранень зазнали 17 людей. Загалом від п’ятниці до неділі в Чикаго загинули щонайменше семеро осіб, ще 48 було поранено», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що все це сталося в ході низки окремих нападів та перестрілок Вік жертв і потерпілих - від 5 до 56 років.

Як повідомляв Укрінформ, протягом цих самих вихідних жертвами двох масових розстрілів - у Дейтоні та Ель-Пасо - стали загалом 30 осіб.

Дональд Трамп рішуче засудив ці злочини та закликав розробити нові закони для попереднього виявлення в соцмережах психічно хворих осіб, які готують такі напади.

Президент США також засудив білий расизм, а головними збудниками насильства назвав “психічні розлади, відеоігри та соціальні мережі”.

Водночас, як відомо, Трамп не вважає проблемою вільний обіг вогнепальної зброї в США.