Президент США Дональд Трамп назвав збудниками випадків масової стрілянини, що відбулися на вихідних в Огайо та Техасі, психічні розлади нападників, відеоігри, а також соцмережі.

Про це повідомляє Sky News.

«Дональд Трамп назвав винуватцями нещодавніх масових вбивств у штатах Огайо та Техас психічні хвороби, відеоігри та соціальні мережі», - йдеться в повідомленні.

Американський президент не вбачає проблеми у дозволі на вільне володіння зброєю: Трамп підкреслив, що «не зброя є збудником насильства, а психічні розлади».

Трамп окрім цього закликав до розробки нових законів, які дозволять заздалегідь виявляти в соцмережах психічно нездорових осіб, які планують масові вбивства й теракти.

Насамкінець, президент США засудив «расизм та білий супрематизм».

Читайте також: Трамп закликав посилити закон про продаж зброї після стрілянини у двох штатах

Як повідомлялося, внаслідок двох окремих інцидентів у штатах Огайо та Техас на цих вихідних, коли нападники вчинили масову стрілянину, загинули 30 людей.