Не зброя є збудником насильства, а психічні розлади — Трамп
Про це повідомляє Sky News.
«Дональд Трамп назвав винуватцями нещодавніх масових вбивств у штатах Огайо та Техас психічні хвороби, відеоігри та соціальні мережі», - йдеться в повідомленні.
Американський президент не вбачає проблеми у дозволі на вільне володіння зброєю: Трамп підкреслив, що «не зброя є збудником насильства, а психічні розлади».
Трамп окрім цього закликав до розробки нових законів, які дозволять заздалегідь виявляти в соцмережах психічно нездорових осіб, які планують масові вбивства й теракти.
Насамкінець, президент США засудив «расизм та білий супрематизм».
Як повідомлялося, внаслідок двох окремих інцидентів у штатах Огайо та Техас на цих вихідних, коли нападники вчинили масову стрілянину, загинули 30 людей.