В ООН кажуть, що треба їсти менше м'яса, аби вплинути на глобальне потепління

Людство повинно їсти менше червоного м'яса, аби зупинити глобальне потепління.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на нещодавній звіт ООН.

"Щоб зупинити глобальне потепління на планеті, людство має споживати менше червоного м'яса. Такий висновок міститься у нещодавньому звіті ООН. У звіті йдеться, що сільське господарство - це джерело 23% усіх антропогенних викидів в атмосферу, при цьому 25-30% виготовленої їжі викидається або псується", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що глобальне потепління спричинить здорожчання харчових продуктів, адже посухи та повені дедалі зменшать продуктивність сільськогосподарських угідь. Потреба у харчах і їжі зростатиме ще й через перенаселення планети.

"Щоб зменшити негативний вплив на екосистему, експерти ООН пропонують переглянути раціон харчування, включивши туди більше злаків та овочів", - додали у повідомленні.