Аномальна спека “розтопила” весь лід у водах Аляски — вчені

Через аномальну спеку у липні, у водах Аляски розтанув лід, а найближчий льодовик можна знайти за більш ніж 240 кілометрів.

Про це повідомив спеціаліст Центру з дослідження політики щодо клімату на Алясці Рік Томан у Twitter.

“У водах Аляски більше немає морського льоду, після того як останній лід розтопився на березі моря Бофорта в затоці Прюдо”, - написав він.

Томан додав, що відтепер найближчий льодовик можна знайти за більш ніж 240 кілометрів на північному сході від Кактовіка.

Як повідомляє Independent, площа льоду в арктичному морі зменшується на понад 13% кожне десятиліття впродовж останніх 40 років, коли почали робитися сателітні знімки.

За словами британського експерта з кліматичних змін Еда Блоклі, це близько 84 тисяч квадратних кілометрів на рік, що більше території Шотландії.

Зазначається, що через те, що липень 2019 побив рекорд найтеплішого місяця в історії, рівень льоду в Арктиці знаходиться на 2 мільйони квадратних метрів нижче середнього.

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На думку науковців, таке потепління може спричинити швидкі екологічні зміни, які можуть загрожувати жителям міст у прибережних зонах. Жителі деяких міст змушені будуть переселятися через імовірне затоплення.

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