Аномальна спека “розтопила” весь лід у водах Аляски — вчені
Про це повідомив спеціаліст Центру з дослідження політики щодо клімату на Алясці Рік Томан у Twitter.
“У водах Аляски більше немає морського льоду, після того як останній лід розтопився на березі моря Бофорта в затоці Прюдо”, - написав він.
Томан додав, що відтепер найближчий льодовик можна знайти за більш ніж 240 кілометрів на північному сході від Кактовіка.
Як повідомляє Independent, площа льоду в арктичному морі зменшується на понад 13% кожне десятиліття впродовж останніх 40 років, коли почали робитися сателітні знімки.
За словами британського експерта з кліматичних змін Еда Блоклі, це близько 84 тисяч квадратних кілометрів на рік, що більше території Шотландії.
Зазначається, що через те, що липень 2019 побив рекорд найтеплішого місяця в історії, рівень льоду в Арктиці знаходиться на 2 мільйони квадратних метрів нижче середнього.
На думку науковців, таке потепління може спричинити швидкі екологічні зміни, які можуть загрожувати жителям міст у прибережних зонах. Жителі деяких міст змушені будуть переселятися через імовірне затоплення.
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