У 2050 році клімат у Києві буде як зараз у столиці Австралії

Максимальна температура влітку у столиці України зросте на 6,7 градуса, а середня температура підвищитися на 3 градуси за Цельсієм через 30 років.

Про це свідчать результати дослідження Вищої технічної школи Цюриха, опубліковані в науковому виданні Plos One.

Вчені проаналізували 520 великих міст світу і перевірили, чи їхній клімат у 2050 році більше нагадуватиме власні кліматичні умови чи сучасні умови інших міст у різних біокліматичних регіонах.

"Кліматичні умови в понад 77% великих міст світу зміняться настільки, що вони будуть ближче нагадувати умови інших (розташованих набагато південніше - ред.) великих міст", - зазначають дослідники.

"Крім того, у 22% міст будуть такі кліматичні умови, яких не відчувають у жодному з великих міст сьогодення. Ми виявили, що всі міста мають тенденцію до переходу до субтропіків. Міста з північної півкулі зміщуються до тепліших умов, у середньому ~ 1000 км на південь, і тропічні міста переходять до більш сухих умов", - йдеться у повідомленні.

Прогнозується, що клімат Харкова буде схожим на Бухарест, а Дніпра — на столицю Македонії Скоп’є. Стокгольм буде нагадувати Будапешт, Лондон — Барселону, Москва — Софію, Сіетл — Сан-Франциско.

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Науковці вдалися до "оптимістичної оцінки" глобального підвищення температур, у своїх розрахунках припустивши, що середні температури збільшаться на 1,4 градуса.

Автори дослідження закликали світову спільноту до подальших зусиль у боротьбі зі зміною клімату.