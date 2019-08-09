Гамбурзька митниця виявила чергову велику партію кокаїну

Митниця німецького міста Гамбург вдруге за кілька останніх днів викрила велику кількість контрабандних наркотиків.

Про це повідомляє Головне митне управління Гамбурга.

«Ще одна велика кокаїнова знахідка митниці у Гамбурзі: 1,5 тонни кокаїну на контейнеровозі», - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку контейнерного судна минулого тижня митники виявили 1575 пакети пресованого кокаїну, які перевозилися у 64 спортивних сумках. За оцінками, вулична вартість наркотичної речовини - близько 350 мільйонів євро.

За словами речника митного управління Олівера Бахмана, контейнер з ніби тютюновими коробками був завантажений в Ріо-Гранде, Бразилія, кінцевою зупинкою мав стати порт Антверпен у Бельгії.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці липня Гамбурзька митниця вилучила та знищила 4,5 тонни кокаїну загальною вартістю 1 мільярд євро, що називають найбільшою партією наркотиків, конфіскованою в Німеччині. Товар прямував з Монтевідео, Уругвай, також до Антверпена; 211 спортивних сумок, у яких було понад 4200 пачок пресованого кокаїну, ховали в контейнері з маркуванням «соя».

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Про подібні знахідки повідомляють через кілька днів, аби унеможливити перешкоджання процесу знищення, який відбувається в умовах підвищеної безпеки та секретності.

Сьогодні також поліція Нової Зеландіїї повідомила, що на дикий пляж на західному узбережжі Окленда викинуло сітку з партією кокаїну загальною вартістю близько 2 мільйонів доларів. Цей кокаїн, ймовірно, походить з Перу або Колумбії.