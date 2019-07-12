У США на ходу зупинили субмарину з тоннами кокаїну

Берегова охорона США перехопила швидкісний підводний човен з 7258 кг кокаїну на борту.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американське відомство.

"Берегова охорона США оприлюднила відео, на якому видно, як вона перехопила на ходу у морі швидкісну субмарину з 7258 кг кокаїну на борту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, відео операції, яка відбулася на сході Тихого океану, датується ще 18 червня. Проте тільки у четвер, 11 липня, його було оприлюднено.

На кадрах видно, як співробітники Берегової охорони стрибають на поверхню підводного човна для того, аби відкрити люк та зупинити його подальше пересування.

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Зазначається, що в ході спецоперації було затримано п'ятьох людей.

Їх було передано колегам із Управління боротьби з наркотиками США для проведення слідчих дій.