На узбережжя Філіппін викинуло пакетів з кокаїном на кілька мільйонів

За останні кілька місяців морські хвилі викинули на східне узбережжя Філіппін багато пакетів з кокаїном, вартість яких сягає кількох мільйонів доларів.

Про це повідомляє BBC.

«Упродовж останніх кількох місяців пакети з кокаїном ціною в мільйони доларів були викинуті морем на пляжі східних провінцій Філіппін. Останній такий випадок стався у неділю», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише в травні місцевий рибалка виявив 39 пакетів з цим наркотиком загальною вартістю в 4 мільйони доларів. У лютому кокаїн виявили одразу в 4 прибережних провінціях на сході Філіппін. Такі обставини спонукали місцеву поліцію до обміну кожного знайденого пакету кокаїну на мішок рису.

На думку поліції, ці наркотичні речовини призначалися для Австралії, де наразі є досить великий попит на кокаїн.

Наразі існує кілька пояснень цьому явищу. По-перше, деякі судна, що перевозять наркотики й тікають від переслідування, викидають свій заборонений товар за борт, щоб знищити докази. По-друге, ці пакети можуть бути частиною товару, втраченого під час передачі: як відомо, наркоторговці для таємності залишають його для своїх клієнтів у сітці та на якорі прямо в морі. Проте існує і думка, що цей плаваючий кокаїн є частиною диверсійної тактики, що використовується накрокартелями.

Слід нагадати, що протягом останніх років президент Філіппін проводив жорстоку й безкомпромісні війну проти наркотиків, в ході якої силовики ліквідували тисячі осіб, підозрюваних у наркоторгівлі.

Фото: MAUBAN POLICE