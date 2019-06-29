У столиці Китаю знищили 1,6 тонни наркотиків
Укрінформ
Пекінські правоохоронці знищили 1600 кілограмів наркотиків, які були конфісковані протягом останніх років.
Про це інформує Сіньхуа.
“Наркотики, серед яких амфетамін, героїн, кокаїн, марихуана та новітні типи психотропних речовин, були спалені у високотемпературній печі”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, аби запобігти розповсюдженню наркотиків у столиці КНР, поліція Пекіна співпрацює з митниками, залізничниками та поштовими службами.
Загалом з початку року пекінська поліція розкрила більше 900 випадків наркоторгівлі та вилучила близько 70 кг наркотичних речовин.
Фото: AFP