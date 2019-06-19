У США виявили партію кокаїну на $1 мільярд

Американські правоохоронці виявили на судні у порту в місті Філадельфія 16,5 тонн кокаїну, вартість якого понад один мільярд доларів США.

Про це повідомляє Офіс прокуратури зі штату Пенсильванія у Twitter.

“Федеральні правоохоронці виявили близько 16,5 тонн кокаїну на великому судні в порту у Філадельфії ”, - повідомляє прокуратура.

Правоохоронці додали, що йдеться про найбільшу партію в історії штату.

У відомстві зазначили, що загальна вартість наркотиків перевищує один мільярд доларів.

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Нині всіх членів екіпажу затримано, їм вже пред'явлені звинувачення.

Як повідомлялося, 14 червня у межах протидії незаконному обігу наркотиків співробітники Управління Служби безпеки України в Одеській області викрили та блокували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки.

Фото: 6abc.com