СБУ блокувала контрабанду кокаїну з Південної Америки

У межах протидії незаконному обігу наркотиків співробітники Управління Служби безпеки України в Одеській області викрили та блокували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що у квітні поточного року до морського порту Одеси прибув вантаж із лакофарбовими матеріалами із країни, яка вважається одним із найбільших виробників наркотиків у світі. Тому було прийнято рішення провести додаткову експертизу нетипового товару", - йдеться у повідомленні.

За результатами досліджень у місткостях із фарбою був виявлений розчинений кокаїн. Загальна вага виявлених наркотиків може становити до двохсот кілограмів. Орієнтовна вартість такої партії на «чорному ринку» - понад двадцять мільйонів доларів США.

Експертиза встановить остаточну вагу наркотичної речовини. Співробітники СБУ з’ясували, що замовником «товару» є одна з місцевих комерційних структур. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, проведені обшуки в офісних приміщеннях фірми-одержувача, а також службових кабінетів митниці.

У ході слідчих дій вилучено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність. Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин справи та осіб, у тому числі, співробітників митниці, причетних до організації каналу контрабанди кокаїну.