Наркоторговця, який постачав кокаїн у зону ООС, взяли на гарячому

Правоохоронці затримали наркоторговця, який через кур’єрів збував кокаїн у зону проведення операції Об'єднаних сил, а також у столиці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“Правоохоронці затримали фігуранта у своєму автомобілі під час спроби збуту наркотиків. У ході проведення обшуку в салоні зловмисник викинув з транспортного засобу пакунок з 200 грамами порошкоподібної речовини білого кольору. Проведений фахівцем Служби безпеки України експрес-аналіз підтвердив, що вилучена речовина - це кокаїн”, - ідеться у повідомленні.

Як установлено, зловмисник – 45-річний уродженець Донецька, який переправляв наркотики до України з країн Європи та через мережу кур’єрів розповсюджував їх на території столичного регіону і зони ООС. Вартість вилученого кокаїну за цінами чорного ринку становить $10 тисяч. Водночас, за інформацією Служби безпеки України, у чоловіка вилучено кокаїну на $30 тисяч.

Зазначається, що наркоділок затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Слідче управління ГУ Національної поліції в Києві розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу. Фігурантові загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання інших учасників злочинної групи.