Британія звинуватила Асада і Росію у зриві перемир'я в Сирії

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив про відповідальність президента Сирії Башара Асада та Росії, що підтримує його, у відновленні військових дій в Ідлібі.

Про це він написав у Twitter.

"Вражений ситуацією в Ідлібі й тим, як Асад, підтримуваний Росією, скасував домовленість про припинення вогню через кілька днів після його оголошення", - написав Рааб.

Він підкреслив, що атаки на цивільні об'єкти є порушенням міжнародного гуманітарного права і що "це має припинитися".

Appalled by situation in Idlib and how Assad backed by Russia revoked a "conditional" ceasefire just days after announcing it - a repeated pattern of behaviour. Attacks on civilian targets are a violation of international humanitarian law – this must stop. #NotaTarget — Dominic Raab (@DominicRaab) August 8, 2019

Нагадаємо: не менше 50 мирних жителів наприкінці минулого місяця загинули в результаті авіаударів, нанесених російськими військовими та сирійськими урядовими військами на північному заході Сирії.

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До цього авіаудар військ РФ забрав життя ще щонайменше 25 мирних жителів на ринку на північному заході Сирії.