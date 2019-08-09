Британія звинуватила Асада і Росію у зриві перемир'я в Сирії

Британія звинуватила Асада і Росію у зриві перемир'я в Сирії

Укрінформ
Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив про відповідальність президента Сирії Башара Асада та Росії, що підтримує його, у відновленні військових дій в Ідлібі.

Про це він написав у Twitter.

"Вражений ситуацією в Ідлібі й тим, як Асад, підтримуваний Росією, скасував домовленість про припинення вогню через кілька днів після його оголошення", - написав Рааб.

Він підкреслив, що атаки на цивільні об'єкти є порушенням міжнародного гуманітарного права і що "це має припинитися".

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Нагадаємо: не менше 50 мирних жителів наприкінці минулого місяця загинули в результаті авіаударів, нанесених російськими військовими та сирійськими урядовими військами на північному заході Сирії.

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До цього авіаудар військ РФ забрав життя ще щонайменше 25 мирних жителів на ринку на північному заході Сирії.

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