Британія звинуватила Асада і Росію у зриві перемир'я в Сирії
Про це він написав у Twitter.
"Вражений ситуацією в Ідлібі й тим, як Асад, підтримуваний Росією, скасував домовленість про припинення вогню через кілька днів після його оголошення", - написав Рааб.
Він підкреслив, що атаки на цивільні об'єкти є порушенням міжнародного гуманітарного права і що "це має припинитися".
Appalled by situation in Idlib and how Assad backed by Russia revoked a "conditional" ceasefire just days after announcing it - a repeated pattern of behaviour. Attacks on civilian targets are a violation of international humanitarian law – this must stop. #NotaTarget— Dominic Raab (@DominicRaab) August 8, 2019
Нагадаємо: не менше 50 мирних жителів наприкінці минулого місяця загинули в результаті авіаударів, нанесених російськими військовими та сирійськими урядовими військами на північному заході Сирії.
До цього авіаудар військ РФ забрав життя ще щонайменше 25 мирних жителів на ринку на північному заході Сирії.