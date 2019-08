Британія звинуватила Асада і Росію у зриві перемир'я в Сирії

Про це він написав у Twitter.

"Вражений ситуацією в Ідлібі й тим, як Асад, підтримуваний Росією, скасував домовленість про припинення вогню через кілька днів після його оголошення", - написав Рааб.

Він підкреслив, що атаки на цивільні об'єкти є порушенням міжнародного гуманітарного права і що "це має припинитися".

Appalled by situation in Idlib and how Assad backed by Russia revoked a "conditional" ceasefire just days after announcing it - a repeated pattern of behaviour. Attacks on civilian targets are a violation of international humanitarian law – this must stop. #NotaTarget