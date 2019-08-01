Генсек ООН наказав розслідувати авіаудари по Ідлібу, незважаючи на спротив Росії

Генсек ООН Антоніу Гутерріш вирішив створити спеціальну комісію для розслідування обставин обстрілів гуманітарної інфраструктури у провінції Ідліб, адже попри критику Росії, спирається на думку 10 держав-членів Радбезу.

Про це Генеральний секретар розповів у четвер на зустрічі з журналістами у Нью-Йорку, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я вирішив створити комісію ООН з розслідування нещодавнього розвитку подій (в Ідлібі - ред.) щодо установ, які підтримуються ООН і є частиною зусиль організації з деескалації», - заявив він.

Гутерріш вчергове закликав всі сторони досягти угоди, щоб уникнути нових форм конфронтації, які можуть виникнути у східній частині Сирії.

«Я повною мірою поважаю право Росії не погоджуватися зі мною. Але я також поважаю позицію десяти інших членів Ради Безпеки, які мають протилежний від російського погляд на ситуацію», - відповів він на питання журналіста щодо критики з боку Росії за створення комісії.

Генсек ООН вірить, що комісія зможе досягти важливого результату: «Я можу гарантувати, що зроблю все, щоби робота цієї комісії була цілком об’єктивною та ставила на меті не довести щось, а просто визначити, у чому полягає правда».

Раніше у четвер його прессекретар повідомив журналістам, що Генсек ООН вирішив створити комісію, яка розслідуватиме обставини бомбардування лікарень та шкіл у сирійському Ідлібі.

«Комісія вивчить низку «інцидентів», які призвели до руйнування чи пошкодження об'єктів, які входять до так званої «системи деконфліктації», а також тих, які функціонують за підтримки ООН», - повідомив він.

Речник додав, що Генсек наділений правом на створення такої комісії згідно зі статтею 97 Уставу ООН.

Раніше цього тижня заступник генерального секретаря з гуманітарних питань Марк Лоукок звинуватив на засіданні Радбезу ООН Сирію та Росію у завданні «невибіркових» авіаударів по Ідлібу, які призводять до пошкодження лікарень та інших об'єктів цивільної інфраструктури.

Він також додав, що Росія відмовилася надати інформацію на його запит про те, як російські військові використовують інформацію ООН щодо розташування шпиталів, яка надається у рамках «системи деконфліктизації».

Російський постпред Васілій Нєбєнзя заперечив усі звинувачення і у свою чергу звинуватив ООН в оперуванні недостовірними даними щодо кількості шпиталів у Сирії.

Попри позицію Росії десять інших держав-членів Радбезу звернулися до Генерального секретаря з проханням провести розслідування невибіркових авіаударів російських та сирійських військових в Ідлібі.

Фото: Георгій Тихий, Укрінформ