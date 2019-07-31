Зони деескалації не рятують мирних сирійців в Ідлібі - ООН

РФ та уряд Сирії вже третій тиждень обстрілюють «зони деескалації» в провінції Ідліб, що призводить до масштабних жертв серед цивільного населення.

Про це розповів на брифінгу заступник речника генсека ООН Фархан Гак, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні вранці заступник генерального секретаря з гуманітарних питань Марк Лоукок повідомив учасникам засідання Ради Безпеки ООН, що уряд Сирії та Росія вже дев’ятнадцять днів поспіль бомбардують та обстрілюють так звані «зони деескалації», спричинивши криваву розправу в провінції Ідліб», - поінформував Гак.

За його словами, Лоукок також нагадав, що 26 липня Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало статистику, згідно з якою з квітня у Сирії було вбито щонайменше 450 цивільних осіб і більше ста з них - лише за останні два тижні.

«Марк Лоукок дійшов висновку, що за нинішніх обставин, попри зусилля ООН з налагодження співпраці зі всіма сторонами конфлікту, «зони деескалації» не працюють», - уточнив Хак.

Виступаючи перед членами Ради Безпеки, Лоукок наголосив, що гуманітарна катастрофа в Ідлібі може стати «найгіршою у ХХІ сторіччі».

«Ви збираєтеся знову знизити плечима… чи ви почуєте дітей Ідлібу, і зробите хоч щось?» - спитав він присутніх, серед яких був і російський постпред Василій Нєбєнзя.