Атакам режиму Асада на мирні райони в Ідлібі немає виправдання – ЄС

Авіаудари сирійського режиму та його союзників по мирних поселеннях у сирійській провінції Ідліб, які спричиняють загибель багатьох мирних людей, мають бути негайно зупинені.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій на сайті Служби зовнішніх дій Євросоюзу.

«Атака на ринкову площу в Мараат аль-Нуман на північному заході Сирії, що сталася 22 липня, є однією з найбільш смертельних з початку поточного наступу, який розпочався наприкінці квітня. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття родинам жертв», - ідеться у заяві.

Зазначається, що в ході конфлікту з’явилася тенденція здійснення сирійським режимом та його союзниками ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі, включаючи заклади охорони здоров’я, школи та пункти водопостачання. Такі атаки мають бути зупинені.

Читайте також: У Сирії внаслідок авіаударів Росії загинули 50 осіб

«Невибіркові атаки та руйнування цивільної інфраструктури не можуть бути виправдані за жодних обставин. ЄС закликає всі сторони конфлікту виявляти повагу та дотримуватися міжнародного гуманітарного права, забезпечувати безперешкодний гуманітарний доступ до всіх, хто його потребує. Ми очікуємо, що сирійській режим і гаранти (за переговорами в Астані) негайно виконають свої зобов’язання та невідкладно забезпечать захист цивільного населення. Ми підтверджуємо позицію ЄС, що всі винні у військових злочинах та у злочинах проти людства, мають бути притягнуті до відповідальності», - зазначається у заяві.

При цьому наголошується: нинішній сплеск насильства ще раз демонструє, що не може бути військового вирішення конфлікту в Сирії. ЄС продовжує наполягати на всеосяжному політичному врегулюванні відповідно до резолюції 2254 РБ ООН та Женевського комюніке.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше 50 мирних мешканців загинули внаслідок авіаударів, завданих російськими військовими та сирійськими урядовими військами у понеділок на північному заході Сирії

Фото: AA