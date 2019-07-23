У Сирії внаслідок авіаударів Росії загинули 50 осіб

Щонайменше 50 мирних мешканців загинули внаслідок авіаударів, завданих російськими військовими та сирійськими урядовими військами у понеділок на північному заході Сирії.

Про це інформує DPA.

“Щонайменше 50 людей загинули внаслідок авіаударів сирійських урядових літаків та їхніх російських союзників по повстанських територіях у провінції Ідліб та вогню повстанців у відповідь по місту Алеппо”, - повідомили місцеві моніторингові групи та активісти.

Ввечері у понеділок повстанці обстріляли райони під контролем сирійського уряду на околиці міста Алеппо, вбивши щонайменше семеро мирних мешканців та поранивши ще 20 осіб, повідомив британський Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Раніше щонайменше 37 людей загинули, після того, як російські літаки обстріляли ринок міста Маарат аль-Нуман у північно-західній провінції Сирії Ідліб.

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Сирійські урядові літаки пізніше атакували місто Саракеб, вбивши щонайменше шість осіб.

Активісти та місцеві мешканці повідомили, що близько 50 магазинів та будинків були зруйновані, після того, як російські літаки провели чотири послідовних рейди на тій же місцевості.

"Росіяни можуть заперечувати те, що хочуть, але ми на 100 відсотків впевнені, що ринок та центр міста були обстріляні російськими літаками ... це суто цивільні райони", - сказав по телефону Омар аль-Соуд, мешканець міста Маарат Аль-Нуман.

У понеділок повідомлялося про 25 загиблих на півночі Сирії внаслідок авіаударів РФ та сирійських урядових сил.