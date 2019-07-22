Від авіаудару РФ у Сирії загинули 25 осіб

Щонайменше 25 мирних жителів загинули внаслідок авіаудару, завданого російськими військовими у понеділок по ринку на північному заході Сирії.

Про це інформує агенція Anadolu із посиланням на місцеві джерела.

“Російські літаки здійснили атаку на ринок у місті Маарат Аль-Нуман, провінція Ідліб, внаслідок якої загинуло 25 осіб, у тому числі волонтери організації "White Helmets", - повідомив агентству Anadolu голова агенції цивільної оборони провінції Ідліб Мустафа Хай Юсуф.

За інформацією кореспондента агенції Anadolu, російські та сирійські літаки також здійснили нальоти на місто Бідама та села Талменес та Аль-Кабіна.

Російське міністерство оборони, однак, заперечує, що його збройні сили атакували ринок, заявивши, що російські літаки не здійснювали жодної операції в цьому районі.

Загибель 25 осіб 22 липня призвела до того, що кількість жертв авіаударів в Сирії протягом останніх 24 годин зросла до 42 людей, оскільки 17 цивільних осіб загинули внаслідок авіаударів ВПС РФ в тій же зоні деескалації 21 липня.

Фото: АА