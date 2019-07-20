Сирійські військові потрапили у засідку ІДІЛ: п'ятеро загиблих

П’ятеро сирійських військових загинули, потрапивши у засідку, влаштовану бойовиками ІДІЛ, ще четверо дістали поранення.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Сирійський центр моніторингу прав людини (SOHR).

Агентство уточнює, що бойове зіткнення сталося у провінції Дейр ез-Зор на сході країни.

За даними SOHR, з березня у таких засідках загинуло 177 сирійських військових та бійців проурядових формувань.

“Протягом останніх двох років екстремісти з ІДІЛ втратили контроль над ключовими регіонами Дейр-ез-Зор. Однак залишки ІДІЛ досі розкидані по пустелі”, - зазначається в повідомленні.