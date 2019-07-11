У сирійському Афріні вибухнула автівка, 11 загиблих, ще 35 - поранені

У сирійському місті Афрін, що на північному заході Сирії, у провінції Алеппо, стався вибух, в результаті якого загинуло 11 людей, 35 отримали поранення.

Про це повідомляє Haber Turk.

«Одинадцять цивільних осіб загинули і 35 отримали поранення в центрі сирійського міста Афрін в результаті вибуху автомобіля, в якому спрацював вибуховий пристрій», - вказано у повідомленні.

Як зазначається, у результаті вибуху з бака авто вилилося дизельне пальне, яке при контакті з вогнем загорілося, - виникла пожежа, що створила густу димову завісу.

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На місце події прибули медичні бригади, які надали першу допомогу потерпілим та доставили їх до медичних закладів.