У Сирії від вибуху міни загинули семеро підлітків

Семеро підлітків загинули в результаті вибуху міни в селищі Даблан (провінція Дейр-ез-Зор) у Сирії.

Вибух стався під час сільськогосподарських робіт, інформує агентство SANA.

Підлітків з осколковими пораненнями голови, живота та шиї доправили в місцеву лікарню, де невдовзі вони померли від отриманих травм.

Інформації про кількість поранених наразі немає

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У цьому зв'язку агентство нагадує, що бойовики "ІДІЛ" після свого відступу залишили багато фугасів у сільській місцевості.