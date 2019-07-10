У Сирії від вибуху міни загинули семеро підлітків
Укрінформ
Семеро підлітків загинули в результаті вибуху міни в селищі Даблан (провінція Дейр-ез-Зор) у Сирії.
Вибух стався під час сільськогосподарських робіт, інформує агентство SANA.
Підлітків з осколковими пораненнями голови, живота та шиї доправили в місцеву лікарню, де невдовзі вони померли від отриманих травм.
Інформації про кількість поранених наразі немає
У цьому зв'язку агентство нагадує, що бойовики "ІДІЛ" після свого відступу залишили багато фугасів у сільській місцевості.