Від авіаударів у Сирії за останні десять днів загинули понад 100 цивільних осіб

На півночі Сирії внаслідок авіаударів по цивільних об’єктах протягом останніх десяти днів загинули більш ніж 100 людей.

Про це заявила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, інформує Радіо Свобода.

"Ідеться про цивільні об’єкти. З огляду на постійність цих атак, вкрай малоймовірно, що всі вони стали цілями помилково”, – заявила Бачелет.

Як зазначається, ударів завдавали урядові війська та союзні президенту Асаду російські збройні сили. Мішенями авіанальотів були, зокрема, школи, лікарні, ринки.

Верховний комісар ООН також засудила “байдужість світової спільноти” до зростання кількості цивільних жертв унаслідок дій уряду Асада та військових РФ.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 22 липня внаслідок ударів, завданих авіацією РФ та військ Асада на північному заході Сирії загинули щонайменше 50 мирних жителів.

Фото: AA