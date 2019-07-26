Росія показала на виставці про війну в Сирії бомби, "яких не було"

Міністерство оборони РФ показало на виставці в підмосковному військово-патріотичному парку «Патріот» касетні бомби, які, ймовіврно, використовували під час війни в Сирії.

Про це йдеться в розслідуванні російської дослідницької групи Conflict Intelligence Team (CIT), учасники якої відвідали виставку.

«Нам вдалося знайти ще одне свідчення використання російськими військовими касетних бомб у Сирії. Експонати, що підтверджують цей факт, з'явилися на виставці в парку «Патріот», присвяченій сирійському конфлікту. Виставку було організовано Міністерством оборони РФ, яке раніше категорично заперечувало використання касетних бомб», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, макети бомбових касет РБК-500 АТ-2,5РТ і РБК-500 ШОАБ-0,5 виставили в павільйоні, позначеному як «Експозиція озброєння і військової техніки, які застосовуються під час ведення воєнних дій у Сирійській Арабській Республіці».

У CIT вважають, що макети бомбових касет на виставці фактично доводять, що російська авіація використовує в тому числі й касетні боєприпаси. Про це дослідницька група говорила раніше - в своєму розслідуванні 2016 року. У ньому стверджувалося, що літаки, які знаходяться на російській авіабазі Хмеймім у Сирії, несуть бомбові касети різних типів.

Касетні боєприпаси, зокрема, показували в сюжеті телеканалу RT про візит міністра оборони РФ Сергія Шойгу на авіабазу Хмеймім у червні 2016 року. Згодом телеканал відредагував сюжет, видаливши кадри з бомбами «з міркувань безпеки військовослужбовця», який потрапив на відео. Через деякий час RT опублікував запис у попередньому вигляді.

У Міноборони РФ раніше заперечували, що використовують касетні боєприпаси в Сирії. Офіційний представник відомства Ігор Конашенков говорив, що на авіабазі Хмеймім таких бомб взагалі немає, нагадує «Медуза».

Фото: citeam.org