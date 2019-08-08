Протести у Москві: петиція «Новой газеты» набрала більше 100 тисяч підписів

Петицію російського видання «Новая газета» з вимогою припинити кримінальну справу про масові заворушення проти учасників мирних акцій протесту в Москві на даний момент підписало більш як 100 тисяч осіб.

Про це повідомляється на сайті видання.

"Ми вважаємо, що кримінальна справа про масові заворушення використовується для залякування народу Росії і фактичної заборони реалізації наших виборчих прав", - йдеться у відкритому листі, адресованому главі Слідчого комітету (СК) РФ Олександру Бастрикіну.

Автори петиції наголошують, що згідно зі ст. 212 Кримінального кодексу РФ масові заворушення передбачають насильство стосовно громадян і представників влади, пошкодження майна, підпали і погроми.

"Однак 27 липня 2019 року в Москві не відбувалося нічого подібного. <....> Порушення громадського порядку, на яке посилається слідство, не може класифікуватися як масові заворушення ні по букві закону, ні з точки зору здорового глузду", - йдеться в документі.

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Серед підписантів петиції - музикант Іван Oxxymiron Миронов, режисери Кирило Ненашев, Ольга Синяєва, письменник Марина Вишневецька, політики і політологи Євген Ройзман, Любов Соболь, Катерина Шульман, правозахисники Дмитро Краюхін, Андрій Юров, Лідія Шульгіна, журналісти Зоя Свєтова, Євгенія Альбац, Костянтин фон Еггерт, професор Гасан Гусейнов та багато інших.

Як повідомлялося, 3 серпня в Москві пройшла чергова несанкціонована акція на підтримку опозиційних кандидатів, які не були допущені на вибори в Мосміськдуму.

За даними порталу ОВС-Інфо, всього було затримано близько 1000 осіб. П'ятеро осіб було госпіталізовано. Повідомлялося також про 50 затриманих підлітків.

Масові акції в підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори в Мосміськдуму проходять у Москві з середини липня. Неузгоджена акція протесту, яка відбулася 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.