Річниця війни 08.08.2008: країни Балтії закликають РФ дотримуватися міжнародного права

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії Лінас Лінкявічюс, Едгар Рінкевич і Урмас Рейнсалу в день річниці початку грузинсько-російської війни 2008 року закликали Росію дотримуватися міжнародного права.

Про це Лінкявічюс, Рінкевич і Рейнсалу написали в Twitter.

«Одинадцять років з моменту навмисної агресії проти Грузії Росія продовжує повзучу анексію і займає 20% території Грузії. На жаль, уроки не засвоєні, з'явилися Крим і Донбас. Умиротворення - ніколи не варіант», - написав Лінкявічюс.

Міністр Рінкевич заявив про незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії. «Росія має припинити окупацію частини території Грузії і вивести свої війська», - зазначив він.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу нагадав, що «незважаючи на угоду про припинення вогню 2008 року, Росія збільшила військову присутність в окупованій Абхазії і Південній Осетії». «Грубі порушення прав людини продовжуються. Міжнародного права мають дотримуватися», - резюмував Рейнсалу.

У Грузії відзначають 11-ту річницю серпневої війни. Акції пам'яті, організовані урядом і громадськими організаціями, проходять по всій країні. Посол України Ігор Долгов також вшанував пам'ять героїв, які загинули у 2008 році.

Як відомо, 8 серпня 2008 року, після обстрілів грузинських сіл, збройні сили Грузії заявили про намір «відновити конституційний порядок» на території Південної Осетії і в результаті боїв зайняли більшу частину Цхінвалі. Однак, Росія не захотіла миритися з поразкою проросійських сепаратистів, і Кремль втрутився в цей внутрішній конфлікт. Російські державні ЗМІ звинуватили Грузію в цілеспрямованому обстрілі Цхінвалі.

Ще за день до цього, 7 серпня, РФ почала перекидати в зону конфлікту війська. Під час прямого сухопутного вторгнення російської армії в Грузію танкові бригади росіян вийшли за межі невизнаної Південної Осетії, і дійшли до Кодорської ущелини. Росія бомбардувала грузинські міста, військові бази і об'єкти цивільної інфраструктури і задіяла свої військово-морські сили. Разом з тим, росіяни зайняли головний порт Грузії - Поті, і знищили на рейді всі грузинські катери і кораблі, які мали військове позначення, включаючи кораблі прикордонників.

Враховуючи пряме вторгнення Росії, в Тбілісі заявили про виведення військ із Цхінвалі і про одностороннє припинення вогню. 12 серпня був підписаний план перемир'я, запропонований Євросоюзом, головними пунктами якого було остаточне припинення вогню і повернення сторонами конфлікту військ на свої бази. Незважаючи на це російські війська активно просувалися вглиб грузинської території - були зайняті міста Горі, Сенакі, Поті, перерізана стратегічна дорога, що сполучає західну і східну Грузію.

За офіційними грузинським даними, в конфлікті з грузинської сторони загинуло 413 осіб. Серед них: 177 військових, 16 поліцейських і 220 цивільних осіб, поранення отримали 2234 осіб.

Після окупації частини Грузії сторонами все-таки було досягнуто угоди про припинення вогню за участю міжнародних посередників. Згідно з досягнутими домовленостями, виведення російських військ з грузинської території мало закінчитися до 1 жовтня 2008 року, однак росіяни залишаються на території самопроголошених республік і понині. За ці роки Росія значно зміцнила свої військові бази, незаконно розміщені в окупованих регіонах Грузії та збільшила кількість військовослужбовців і важкого наступального озброєння.