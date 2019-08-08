Посол України в Грузії вшанував пам'ять героїв, які загинули у Серпневій війні

Посол України Ігор Долгов вшанував пам'ять героїв, які загинули у Серпневій війні в Грузії в 2008 році.

Про це повідомляє портал Грузія Online.

"Пам'ять героїв (які загинули в ході російсько-грузинської війни у 2008 році - ред.) вшанували посол України в Грузії Ігор Долгов, мер муніципалітету Поті Гоча Курдгелія і заступник голови представницького органу Поті Акакій Дарджанія", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в пам'ять героїв, які загинули у Серпневій війні, співробітники Берегової охорони Грузії спустили вінки в Чорне море.

На заході були присутні члени сімей загиблих, а також представники посольства і ВМФ України.

Раніше МЗС України засудило розв'язану Росією в 2008 році війну проти Грузії і закликало міжнародне співтовариство продовжити заходи, спрямовані на відновлення територіальної цілісності держав, які постраждали від агресії РФ.

Як відомо, 8 серпня 2008 року, після обстрілів грузинських сіл, збройні сили Грузії заявили про намір «відновити конституційний порядок» на території Південної Осетії і в результаті боїв зайняли більшу частину Цхінвалі. Однак, Росія не захотіла миритися з поразкою проросійських сепаратистів, і Кремль втрутився в цей внутрішній конфлікт. Російські державні ЗМІ звинуватили Грузію в цілеспрямованому обстрілі Цхінвалі.

Ще за день до цього, 7 серпня, РФ почала перекидати в зону конфлікту війська. Під час прямого сухопутного вторгнення російської армії в Грузію, танкові бригади росіян вийшли за межі невизнаної Південної Осетії, і дійшли до Кодорської ущелини. Росія бомбардувала грузинські міста, військові бази й об'єкти цивільної інфраструктури і задіяла свої військово-морські сили. Разом з тим, росіяни зайняли головний порт Грузії - Поті, і знищили на рейді всі грузинські катери і кораблі, які мали військове позначення, включаючи кораблі прикордонників.

Читайте також: У Грузії заарештували ексміністра оборони

Враховуючи пряме вторгнення Росії, в Тбілісі заявили про відведення військ з Цхінвалі і про одностороннє припинення вогню. 12 серпня був підписаний план перемир'я, запропонований Євросоюзом, головними пунктами якого було остаточне припинення вогню і повернення сторонами конфлікту військ на свої бази. Незважаючи на це російські війська активно просувалися вглиб грузинської території - були зайняті міста Горі, Сенакі, Поті, перерізана стратегічна дорога, що сполучає західну і східну Грузію.

За офіційними грузинським даними, в конфлікті з грузинської сторони загинуло 413 осіб. Серед них: 177 військових, 16 поліцейських і 220 цивільних осіб, поранення отримали 2234 особи.

Після окупації частини Грузії, сторонами все-таки було досягнуто угоди про припинення вогню за участю міжнародних посередників. Згідно з досягнутими домовленостями, виведення російських військ з грузинської території мало закінчитися до 1 жовтня 2008 року, однак росіяни залишаються на території самопроголошених республік і понині. За ці роки Росія значно зміцнила свої військові бази, незаконно розміщені в окупованих регіонах Грузії, і збільшила кількість військовослужбовців і важкого наступального озброєння.

Фото: Embassy of Ukraine in Georgia, Facebook