У Грузії заарештували ексміністра оборони

Міський суд Тбілісі заарештував ексміністра оборони Грузії Іраклія Окруашвілі, якого підозрюють в організації та участь у неузгоджених масових акціях в Тбілісі 20-21 червня.

Про це повідомляє грузинський "Перший канал".

Про затримання та арешт ексміністра клопотала Генеральна прокуратура, суд підтримав клопотання і відхилив прохання захисника щодо звільнення затриманого під заставу.

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Раніше Окруашвілі звернувся в Тбіліський міський суд з позовом про визнання права на телеканал Руставі-2. Серед іншого ексміністр зажадав накласти арешт на майно телеканалу, щоб неможливо було його продати.

Окруашвілі був міністром оборони Грузії у 2004-2006 роках. У роки президентства Михайла Саакашвілі він також очолював МВС і Міністерство економічного розвитку.

Нагадаємо, масові протести у Грузії почалися після того, як в кріслі спікера голови парламенту Грузії виявився російський депутат Сергій Гаврилов. При розгоні мітингу біля будівлі парламенту постраждали 240 осіб.