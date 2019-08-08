У Німеччині може подорожчати мʼясо - цього вимагають захисники тварин

Ціна м'яса в німецьких магазинах може зрости на вимогу захисників тварин, яких підтримують владні політичні сили.

Про це пише Welt.

“ХДС/ХСС, СДПН та Зелені вважають за можливе підвищити ціни на м'ясо з міркувань добробуту тварин. Правозахисники вимагають запровадити податок на м'ясо, щоб можна було покращити умови утримання худоби”, - йдеться у повідомленні.

Запровадити додатковий збір на м'ясо закликала Німецька федерація добробуту тварин. Партії, які належать до владної коаліції, а також Зелені, підтримують такий крок і пропонують збільшити ПДВ до 19% проти нинішніх 7%.

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Утім, опозиція - Ліві, вільні демократи та Альтернатива для Німеччини - проти цієї ідеї.

За даними статистики, пересічний німець споживає 60 кг м'яса за рік. Однак останніми роками в країні дедалі популярніше вегетаріанство.