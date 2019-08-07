Білий дім призупинив дію глобальних гуманітарних програм

«Адміністрація Трампа призупинила дію більшості затверджених Конгресом фондів іноземної допомоги», - йдеться в повідомленні.

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому 3 серпня надіслало лист Державному департаменту і Агентству США з міжнародного розвитку (USAID). У ньому йшлося про те, що вільні кошти будуть заморожені доти, поки відомства не нададуть звіт про те, скільки грошей залишилося на конкретних рахунках і як витрачаються кошти.

Сума фінансування, про яку йде мова, становить від $2 до 4 млрд. Як зазначається, виділені кошти було розраховано на термін до 30 вересня.

Існують побоювання, що заморожування цих активів може призвести до різкого скорочення фінансування глобальних програм охорони здоров'я, миротворчої діяльності, контролю над наркотиками тощо.