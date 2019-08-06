США скасували безвіз для іноземців, які відвідували КНДР за останні 8 років

Уряд США позбавив права безвізового в'їзду іноземців, які відвідували Північну Корею після березня 2011 року.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на чиновника МЗС Південної Кореї.

“Сполучені Штати більше не дозволятимуть громадянам Південної Кореї та іншим іноземцям в'їжджати до США без візи, якщо вони відвідували Північну Корею у період починаючи з березня 2011 року”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з новими правилами, які набули чинності сьогодні, іноземці, які відвідували КНДР за останні 8 років, мають подавати документи на візу США й приходити на співбесіду до американського посольства.

За даними джерел у МЗС РК, близько 37 тисяч громадян Південної Кореї відвідали КНДР з 1 березня 2011 року.

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Досі США беззастережно дозволяло громадянам 38 країн — у тому числі й Південної Кореї — в'їжджати до країни без візи на термін до 90 днів.

Фото: en.yna.co.kr