США запровадили нові санкції проти Венесуели

США запровадили проти Венесуели нові санкції, заморозивши усю нерухомість венесуельського уряду на території Штатів.

Про це йдеться в указі президента США, оприлюдненому на сайті Білого дому.

“Усе майно та майнові інтереси уряду Венесуели на території США або у володінні громадян США блокується та не може передаватися, експортуватися, оплачуватися чи інакше застосовуватися”, - йдеться в указі.

Окрім міністерств та департаментів уряду Венесуели, нові санкції США поширюються також на Центральний банк країни та державну нафтову компанію.

У документі зазначається, що Ніколас Мадуро та його поплічники продовжують порушувати права людини, перешкоджати свободі слова та заважати Хуану Гуайдо виконувати повноваження тимчасового президента Венесуели.

Фото: The White House