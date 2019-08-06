Північна Корея викрала два мільярди доларів за допомогою хакерів — ООН

В ООН заявляють, що Північна Корея викрала близько $2 мільярдів за допомогою масштабних кібератак на банки і біржі криптовалюти.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на доповідь ООН.

“(Пхеньян) використовував кіберпростір для здійснення дедалі складніших атак з метою викрадення коштів у фінансових установ та бірж криптовалют”, - наголошується у звіті, в якому аналізуються дані за період з лютого по липень.

У доповіді ООН, складеній експертною групою, йдеться про те, що "кіберсуб’єкти КНДР ... збирають гроші на свої програми ЗМЗ (зброя масового знищення — ред.), загальний обсяг надходжень на сьогодні оцінюється до 2 мільярдів доларів".

Як зазначається, уряд Кім Чен Ина використовує нові методи, щоб заробляти тверду валюту на своїй незаконній діяльності. Багато суб'єктів господарювання, які діють як підрядники, "продовжували діяти за кордоном, у тому числі під дипломатичним прикриттям, намагаючись передати звичайну зброю та придбати обладнання та технології" до Північної Кореї, вважають автори документа.

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Причина атак хакерів на біржі криптовалют, пояснюють експерти, полягає в тому, що вони “дозволяють КНДР отримувати доходи у способи, які важче простежити та піддавати меншому нагляду та регулюванню, ніж традиційний банківський сектор".

Раніше повідомлялося, що КНДР здійснила черговий запуск ракет - уже четвертий за останній час, на тлі військових навчань США і Південної Кореї.

За заявою Об'єднаного комітету начальників штабів, дві ракети були випущені вночі у вівторок поблизу провінції Південна Хванхе. Про їхній точний тип, дальність польоту і максимальну висоту наразі не повідомляється.