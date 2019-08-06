КНДР знову провела ракетні випробування

Черговий запуск ракет - уже четвертий за останній час - КНДР здійснила на тлі військових навчань США і Південної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap.

"За інформацією південнокорейських військових джерел, Північна Корея відстріляла неідентифіковані снаряди біля свого східного узбережжя, явно демонструючи силу на тлі спільних військових навчань Сеула і Вашингтона", - йдеться в повідомленні.

За заявою Об'єднаного комітету начальників штабів, дві ракети були випущені вночі у вівторок поблизу провінції Південна Хванхе. Про їхній точний тип, дальність польоту і максимальну висоту поки не повідомляється.

Військові Південної Кореї запевнили, що вони відстежують ситуацію, і в разі додаткових пусків будуть підтримувати належну готовність.

Нинішній запуск ракет КНДР став уже четвертим менш ніж за два тижні, нагадує агентство.