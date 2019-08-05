США та Південна Корея проведуть військові навчання, незважаючи на погрози Пхеньяна
Про це в неділю заявили у військовій раді Південної Кореї, повідомляє Yonhap .
«Південна Корея та Сполучені Штати проведуть спільні військові навчання, як і було заплановано, незважаючи на попередження Північної Кореї», - йдеться у повідомленні.
Спільні навчання починаються в понеділок, 5 серпня, з комп'ютерного моделювання командного поста (CPX) з метою перевірити потенційну здатність командування впоратися з будь-якою надзвичайною ситуацією на Корейському півострові. Навчання триватимуть півроку.
Багато спостерігачів кажуть, що спільні військові навчання Вашингтона і Сеула можуть спровокувати подальшу провокацію з боку КНДР.
У Північній Кореї засудили військові навчання і заявили про те, що вони можуть поставити під загрозу ядерні переговори між Пхеньяном і Вашингтоном.
Фото: Lance Cpl. Andrew M. Blanco, U. S. Marine Corps/defense.gov