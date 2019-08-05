США та Південна Корея проведуть військові навчання, незважаючи на погрози Пхеньяна

США та Південна Корея проведуть військові навчання, незважаючи на погрози Пхеньяна

Укрінформ
Південна Корея та Сполучені Штати проведуть спільні військові навчання відповідно до графіка, незважаючи на попередження Північної Кореї про зрив ядерних переговорів.

Про це в неділю заявили у військовій раді Південної Кореї, повідомляє Yonhap .

«Південна Корея та Сполучені Штати проведуть спільні військові навчання, як і було заплановано, незважаючи на попередження Північної Кореї», - йдеться у повідомленні.

Спільні навчання починаються в понеділок, 5 серпня, з комп'ютерного моделювання командного поста (CPX) з метою перевірити потенційну здатність командування впоратися з будь-якою надзвичайною ситуацією на Корейському півострові. Навчання триватимуть півроку.

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Багато спостерігачів кажуть, що спільні військові навчання Вашингтона і Сеула можуть спровокувати подальшу провокацію з боку КНДР.

У Північній Кореї засудили військові навчання і заявили про те, що вони можуть поставити під загрозу ядерні переговори між Пхеньяном і Вашингтоном.

Фото: Lance Cpl. Andrew M. Blanco, U. S. Marine Corps/defense.gov

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