Штати хочуть розмістити ракети середньої дальності в Азії

Міністр Оборони США Марк Еспер прагне якнайшвидше розмітити нові американські ракети середньої дальності в Тихоокеанському регіоні.

Про це Еспер заявив журналістам під час спілкування у літаку на шляху до Австралії, передає DW.

Розміщенням нових ракет США хочуть протистояти впливу Китаю в регіоні. Водночас Еспер вважає, що Пекін не повинен дивуватися, бо Вашингтон вже давно говорив про ці плани, а тепер формально США нічого не заважає, бо країна вийшла із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Глава Пентагону відмовився уточнити, де саме США хочуть розмістити ці ракети. Також він не знає, коли сам це станеться.

"Я вважаю за краще (упродовж. - Ред.) місяців (...), але такі речі мають тенденцію займайте більше часу, ніж очікувалося", — сказав Еспер.

Він також наголосив, що 80% ракетного потенціалу КНР припадало б на дію ДРСМД, тому не дивно, що США прагнуть розгорнути співмірні потужності в регіоні.

Нагадаємо: Сполучені Штати 2 серпня офіційно вийшли із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Це був один із ключових договорів Холодної війни, який стримував загрозу ядерних конфліктів у світі. Угода діяла понад 30 років.

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у підписанні нової ядерної угоди, але вже за участі не тільки РФ, а й Китаю.