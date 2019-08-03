Трамп: Випробування ракет КНДР не порушують сінгапурських домовленостей

«За останні кілька днів Кім Чен Ин і Північна Корея випробували три ракети малої дальності. Ці випробування ракет не є порушенням досягнутих у Сінгапурі угод, ми не обговорювали ракети малої дальності», – повідомив Трамп, зазначивши, що дії КНДР можуть порушувати резолюцію ООН.

Трамп висловив упевненість в тому, що Кім Чен Ин «не хоче розчаровувати його» і КНДР є що втрачати у разі порушення угод, досягнутих в Сінгапурі.

Як відомо, Північна Корея двічі запустила непізнані снаряди ближнього радіусу дії, що стало третім за тиждень ракетним випробуванням з боку Пхеньяну. Випробування розглядаються як реакція на заплановані військові навчання Південної Кореї і США, які повинні відбутися вже в цьому місяці.