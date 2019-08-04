Росія швидко перетворюється на поліцейську державу - глави МЗС Литви та Латвії
Про це Лінас Антанас Лінкявічюс і Рінкевич написали на своїх сторінках в Twitter.
«Огидно знову бачити масове застосування насильства проти мирних демонстрантів, які виступають за вільні і демократичні вибори в Москві. Росія швидко перетворюється на поліцейську державу. Кремль має припинити застосовувати силу, порушувати права людини і негайно звільнити затриманих», - написав Лінас Антанас Лінкявічюс.
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич також засудив розгін протесту в Москві і закликав відпустити затриманих: «Ще один день жорстокого придушення мирних демонстрацій в Москві. Росія має дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань в сфері прав людини, необхідно припинити невиправдане насильство по відношенню до ні в чому не винних людей і звільнити затриманих ».
3 серпня в Москві пройшла неузгоджена акція з вимогою допустити до виборів незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи. Поліція затримала 828 осіб.
Раніше 27 липня на мітингу в центрі Москви за допуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму затримали близько 1,4 тис. осіб.