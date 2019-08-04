Під час протестів опозиції в Москві затримали понад 800 осіб

За даними на ранок неділі, російськими силовиками було затримано 828 учасників акції "Повернемо собі право на вибори", що проходила в суботу в Москві.

Про це повідомляє правозахисний портал ОВС-інфо.

“За даними на 5:36, поліція затримала 828 осіб у зв'язку з акцією проти недопуску кандидатів на вибори в Мосміськдуму. ОВС-Інфо порахував кількість затриманих по відділах і кількість залишених на ніч", - йдеться в повідомленні.

Видання уточнює, що не публікує імена "в цілях безпеки, так як майже всі ОВС приїхали слідчі з СК і опитували затриманих як свідків у кримінальній справі про масові заворушення". Залишені у відділеннях на ніч, щонайменше, 19 осіб.

Масові акції на підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори в Мосміськдуму проходять у столиці з середини липня. Неузгоджена протестна акція, яка відбулася в суботу, 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.

Читайте також: Під час розгону демонстрації в Москві помітили ексберкутівця Кусюка

Ще раніше, 20 липня, пройшла одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова, цей захід було погоджено столичною владою. За даними поліції, участь у ній взяли 12 тис. осіб. Кількість учасників акції — понад 22 тис. осіб.

Акція з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Мосміськдуму проходила 3 серпня у форматі "прогулянки" по Бульварному кільцю Москви.