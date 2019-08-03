Під час розгону демонстрації в Москві помітили ексберкутівця Кусюка

Екскомандира київського "Беркута" Сергія Кусюка, який втік до РФ після Революції Гідності, знову помітили під час розгону демонстрації в Москві.

Відповідне відео опублікував у Facebook російський журналіст Ілля Азар. Нагадаємо: Кусюк — уродженець Вінницької області, колишній полковник міліції, заступник командира полку особливого призначення "Беркут". Відомий неодноразовим командуванням протиправними силовими діями "Беркута" проти громадських акцій і представників ЗМІ. Читайте також: Ексглаву київського "Беркута" судитимуть за побиття протестувальників у Гостинному дворі Він неодноразово командував силовими розгонами мирних акцій в Києві, зокрема розгоном учасників мітингу на Майдані Незалежності в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року. Після Революції Гідності Кусюк втік до Криму. Влітку 2015 року Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в перешкоджанні проведення мітингу і перевищенні службових повноважень.