Ексглаву київського "Беркута" судитимуть за побиття протестувальників у Гостинному дворі

Направлено до суду справу щодо колишнього керівника спецпідрозділу "Беркут" за перевищення влади щодо учасників акції протесту в Гостиному дворі Києва під час подій у лютому 2013 року.

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

"Завершено розслідування і направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира ПМОП “Беркут” при ГУ МВС України в м. Києві за підозрою у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством під час проведення акції протесту біля Гостиного Двору в м. Києві під час проведення 18.02.2013 акції протесту щодо припинення забудови архітектурної пам’ятки “Гостинний двір” в м. Києві та недопущення перебудови її на торгівельно-розважальний комплекс", - написав він.

За його словами, керівнику спецпідрозділу "Беркут" та його заступнику і підлеглим співробітникам інкримінується перевищення влади та своїх службових повноважень, яке полягало у застосуванні сили до учасників акції протесту та інших громадян, внаслідок чого 11 людям заподіяні тілесні ушкодження, а також безпідставного затримано 40 осіб, зокрема двох народних депутатів.

Як зазначив Лисенко, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 Кримінального кодексу України (перевищення влади, що супроводжувалося насильством, перешкоджання діяльності народного депутата України, насильство щодо державного та громадського діяча, незаконне перешкоджання організації і проведенню зборів та мітингів).

Інших підозрюваних співучасників цих злочинів – заступника командира полку міліції спецпідрозділу “Беркут” та начальника відділу охорони громадської безпеки одного з райуправлінь міліції Києва, які переховуються на території Російської Федерації, оголошено в розшук і судом надано дозвіл на їх затримання.

Як відомо, 1994 року будівля Гостинного двору площею 9433 кв.м. перебувала в оренді приватної структури - ПАТ “Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство “Укрреставрація”. За умовами договору орендар взяв на себе повну відповідальність за збереження пам'ятки архітектури та утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані.

Проте неодноразово встановлювались факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема погіршення стану об'єкту оренди, чим створено загрозу руйнації пам'ятки архітектури Гостинний двір.

Активісти неодноразово протестували проти реконструкції Гостинного двору і перетворення його на торговельно-розважальний центр.

28 лютого 2018 року Київський апеляційний господарський суд ухвалив рішення про повернення у власність держави будівлі Гостинного двору.

Гостинний двір на Контрактовій площі у Києві збудований у 1809 році.