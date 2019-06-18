Україна має виплатити €25,6 тисяч протестувальникам, яких побив "Беркут" у 2010 році - ЄСПЛ

«Справа стосується скарг про порушення прав людей, які протестували проти вирубування дерев у громадському парку з метою будівництва дороги. Суд визначив, що влада не спромоглася провести належне розслідування відносно скарг на погане поводження із заявниками», - заявили у суді.

Йдеться про події травня-червня 2010 року у Центральному парку ім. Горького у Харкові, коли активісти виступили проти вирубування дерев, щоб побудувати дорогу. Деякі протестувальники тоді були побиті, а близько 30 затримані підрозділом «Беркут».

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Відтак, встановивши порушення деяких статей Європейської конвенції прав людини, ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити чотирьом заявникам по 6 тис. євро кожному за нематеріальну шкоду та ще 16,6 тис. євро у якості компенсації судових витрат.