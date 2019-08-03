Чапутович - за асиметричну відповідь НАТО Росії

НАТО має рішуче відповісти на дії Росії щодо невиконання Москвою Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), але ця відповідь має бути асиметричною.

Про це в ефірі Польського радіо заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, інформує tvn24.

“Ми погоджуємося з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що має бути рішуча відповідь НАТО, але не така симетрична як розміщення такого типу ракет (як це зробила Росія – ред.)”,- заявив Чапутович.

За його словами, це повинно бути предметом детального аналізу в рамках НАТО.

Він додав, що це питання має особливе значення для безпеки Польщі.

Як відомо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс не піде слідами Росії і не розміщуватиме нових ракет в Європі, оскільки не хоче чергового витка гонки озброєнь.

Як відомо, в минулу середу президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі Росії в ДРСМД. В п’ятницю, 2 серпня, США офіційно вийшли з цього договору, перед цим даючи Москві півроку на те, щоб вона повернулася до виконання цієї угоди. Держсекретар США Майк Помпео поклав на Росію повну відповідальність за припинення дії цього договору.

Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності був підписаний генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом у 1987 році. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти та мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тис. кілометрів) і малої (від 500 до 1 тис. кілометрів) дальності.

США вперше звинуватили Росію в порушенні Договору ще у 2014 році.