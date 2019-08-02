Постпред Польщі при ООН підтвердила: Україна буде серед пріоритетів Ради Безпеки

Ідея Польщі щодо створення посади спеціального представника генсека ООН з питань України була частиною пошуку креативних рішень, але поки що ніяк не просувається.

Про це на брифінгу з нагоди початку головування Польщі у Раді Безпеки розповіла постійна представниця Польщі при ООН Йоанна Вронецька, відповідаючи на запитання власного кореспондента Укрінформу.

«Щодо призначення спеціального представника генсека ООН з питань України - це рішення, яке ухвалює не лише Польща. Таке питання не включене до порядку денного Ради Безпеки, який ви бачите перед собою, тому що це рішення має ухвалювати секретаріат ООН. За згоди, звісно, українського уряду», - пояснила Вронецька.

Вона додала, що спілкуючись із журналістами у Варшаві 29 липня, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович згадував про ідею щодо спецпредставника ООН з питань України - але це було радше спробою глави польського МЗС «шукати креативні шляхи».

«Можливо, міністр теж шукав креативні шляхи і згадав про цю ідею, яка була раніше, але нині я не можу нічого додати, бо нової інформації немає», - пояснила Вронецька.

Відповідаючи на запитання італійського журналіста, вона підтвердила, що Україна залишається серед пріоритетів головування Польщі у Радбезі ООН протягом серпня. Зокрема, лист постійного представника України при ООН S/2014/136 включено до порядку денного, а це означає, «що ми можемо запропонувати засідання (Ради Безпеки щодо України - ред.) будь-якої миті».

Вронецька нагадала, що з початку року Польща допомогла ініціювати чотири засідання Ради Безпеки, а за півтора року свого непостійного членства у цій структурі загалом ініціювала вісім таких засідань.

Пані дипломат також розповіла, що протягом серпня основними пріоритетами Польщі у Радбезі будуть захист цивільного населення (зокрема дітей) у конфліктах, реабілітація дітей-комбатантів, а також питання дотримання міжнародного права.

Йоанна Вронецька додала, що з ініціативи Польщі 13 серпня буде відзначатися 70-та річниця підписання Женевської конвенції. На цей захід до Нью-Йорка прилетять глави МЗС Німеччини та Польщі Гайко Маас і Яцек Чапутович.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня глава МЗС Польщі Яцек Чапутович наголосив під час спілкування з журналістами у Варшаві, що питання безпеки в Україні буде одним з пріоритетів серпневого головування Польщі в Раді Безпеки ООН.

Фото: Георгій Тихий, Укрінформ