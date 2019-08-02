Туреччина надала громадянство 92 тисячам сирійців - МВС

Туреччина надала громадянство 92 тисячам сирійців, з них майже половина – діти.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу на зустрічі з журналістами в Анкарі, повідомляє кореспондент Укріфнорму.

«92 тисячі 280 сирійців, включаючи дітей, отримали громадянство. 47 тисяч з них - дорослі, 45 тисяч 280 дітей. Більшість з них - вчителі, інженери та інші кваліфіковані працівники, які можуть налагодити власне життя», - сказав міністр.

Загалом зі всіх сирійців, які знаходять притулок в Туреччині, 64 відсотки перебралися з Алеппо та Ідлібу.

За його словами, більшість із громадян Сирії, які нині перебувають в Туреччині, планують повернутися, коли в країні закінчиться війна.

«Значна частина сирійців повернеться. За результатами наших досліджень і опитувань, 65-70% кажуть, що повернуться одразу, коли Сирія буде безпечною. Я думаю, що це матиме ефект метелика і більше людей повернеться», - поділився інформацією очільник МВС.

Наразі, за його словами, припинено реєстрацію громадян Сирії в Стамбулі.

«Наразі офіційно зареєстровано 547 тис. сирійців, вони мають право на проживання в Стамбулі. Ми не реєструємо нових, лише у разі вступу до ВНЗ, відкриття серйозного бізнесу або коли йдеться про проблеми зі здоров’ям. З початку року в Стамбулі з гуманітарних причин зареєстровано 7 тисяч осіб», - сказав міністр.

Як відомо, війна в Сирії почалася в березні 2011 року. За даними ООН, в ході конфлікту загинули понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені залишити свої домівки. 4,8 млн сирійців знайшли притулок за межами країни.

За статистикою, оприлюдненою МВС на початку року, в Туреччині перебувало 3 мільйони 644 тисячі 342 сирійці, які отримали міжнародний статус біженців.