Туреччина сама створить зону безпеки в Сирії, якщо не домовиться зі США

У разі відсутності консенсусу зі Сполученими Штатами щодо створення зони безпеки на північному сході Сирії, Туреччина має намір створити її самотужки.

Про це заявив речник МЗС Туреччини Хамі Аксой під час спілкування із журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо нам не вдасться досягти консенсусу зі Сполученими Штатами, нам доведеться самостійно створити зону безпеки на північному сході Сирії», - заявив Аксой.

Він також повідомив, що 3 серпня до Туреччини приїде військова делегація США, в ході візиту якої буде обговорюватися в т.ч. питання створення зони безпеки.

«Сполучені Штати не виконали зобов'язань, взятих на себе щодо м. Мюнбіча в червні минулого року», - зауважив речник МЗС.

Він також нагадав, що вимогою Туреччини є створення зони безпеки від турецько-сирійського кордону вглиб Сирії на 32 кілометри, причому ця територія повинна бути очищена від підрозділів PYD/YPG (Партія демократичного союзу/Сирійські курдські сили, сирійська гілка Робітничої партії Курдистану, яка у свою чергу визнана Туреччиною та рядом інших країн терористичною організацією – ред.).

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За словами речника МЗС, Туреччина хоче не допустити нових людських втрат у Сирії, так само як і не сприймає співпраці союзників із силами, які вважає терористичними.

«Анкара чітко заявила американській стороні про готовність до створення зони безпеки самотужки. Ми не можемо дозволити затягування переговорів», - зазначив він.

Як відомо, Туреччина раніше заявляла про те, що не бачить іншої моделі для забезпечення безпеки буферної зони на півночі Сирії, в м. Мюнбічі та на схід від Євфрату, як свій контроль на цих територіях. Окрім того, останні місяці здійснюється активне перекидання військ та озброєння до кордону із Сирією. У травні Президент Туреччини заявив про намір звільнити від терористів північ Сирії та Іраку.